0 Facebook Napoli, Andrea Covella rapito mentre prendeva i cornetti. La famiglia in strada: “Ridatecelo vivo o morto” Cronaca 30 Giugno 2022 10:06 Di redazione 2'

È scomparso verso le due della scorsa notte. Andrea Covella era uscito per recarsi a via Epomeo per comprare alcuni cornetti. Secondo quanto riportato da Il Riformista, il 27enne sarebbe stato avvicinato da due persone in scooter: avrebbero preso il suo cellulare e le chiavi del suo motociclo costringendolo a seguirlo.

Sparito Andrea Covella

“Dalle telecamere di video sorveglianza dei negozi abbiamo visto che l’hanno portato a Pianura“, ha detto una donna che ha accompagnato in strada la mamma di Covella, seduta sopra una sedia a rotelle. I familiari del giovane, da via Evangelista Torricelli, hanno invaso Corso Duca d’Aosta nel quartiere Ovest di Napoli. I parenti del 27enne hanno manifestato nei pressi del Commissariato locale e degli uffici comunali.

La famiglia

“Mi dovete ridare mio figlio, tu che ti sei preso mio figlio portamelo a casa – ha detto la donna – Mio figlio in passato è stato minacciato da alcuni ragazzi ma lui lavora in un autolavaggio a Fuorigrotta, è un bravo ragazzo. Se la devono prendere con quelli come loro non con mio figlio“. La famiglia di Covella ha sporto regolarmente denuncia, sulla vicenda sta indagando la Polizia.