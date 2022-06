0 Facebook LDA canta la canzone “Quello che fa male”, l’ex fidanzata si commuove tra la folla: “Piangevo per la gente” Spettacolo 25 Giugno 2022 17:30 Di redazione 1'

Il grande successo di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, dopo la partecipazione di Amici, l’h condotto al Pizza Village. Il ragazzo si è esibita davanti alla folla e ha fatto emozionare tutti, ma in particolare in lacrime ci è finita la sua ex fidanzata, Emanuela Pennino.

Le immagini del momento di forte emozione sono state riprese da un fan che le ha diffuse sui social. In molti hanno pensato che quelle lacrima fossero legate alla fine della relazione ma la giovane ha chiarito: “Piangevo per l’emozione”. L’utente su Tik OTk ha scritto: “Pov: sei l’ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione”, così la ragazza ha replicato: “Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”.

Chi è l’ex fidanzata di LDA?

Emanuela Pennino è un’influente con oltre 44 mila follower. Ufficialmente si dichiara modella ed è stata fidanzata con il figlio di Gigi D’Alessio con il quale ha interrotto la relazione per cause che ancora non si conoscono.