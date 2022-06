0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, c’entra Gigi D’Alessio: “Lei prova ancora un forte sentimento” Spettacolo 25 Giugno 2022 12:07 Di redazione 2'

Ormai è una notizia certa: Anna Tatangelo e Livio Cori si sono definitivamente lasciati. Tra i due spunta l’ombra di Gigi D’Alessio, ex compagno della cantante che con lei ha condiviso ben 12 anni di amore e un figlio, Andrea. Secondo i rumors la storia tra Lady Tata e il rapper napoletano sarebbe terminata.

I due si erano detti addio per poi riprovarci dopo poco, ma oggi arriva l’addio definitivo: il capitolo sentimentale che riguarda Livio e Anna è ormai storia chiusa. Ma quello che più stupisce è il retroscena che emerge dietro la rottura tra i due ovvero quello che racconta la pagina Instagram, The Pipol Gossip.

“Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social (soprattutto Anna Tatangelo, ndr) ogni traccia della loro love story; Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione” si legge sulla pagina social. Poi il riferimento a Gigi: “Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio”. Per lei Livio sarebbe solo “un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”.

Anna Tatangelo e Livio Cori non hanno commentato. Anche sul veto di Gigi D’Alessio nel nominare la ex ai concerti per i 30 anni di carriera non si sa nulla!