Il tira e molla, tra Anna Tatangelo e Livio Cori è di nuovo rottura: "E' colpa di Gigi D'Alessio" Spettacolo 23 Giugno 2022

Da piazza del Plebiscito al gossip è un attimo. E’ infatti di questi giorni la notizia secondo la quale Gigi D’Alessio avrebbe vietato a staff e collaboratori di non menzionare Anna Tatangelo durante i suoi show per i 30 anni di carriera.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Le motivazioni sono personali e soprattutto familiari. Ma il triangolo tra i due ex e Livio Cori ha anche influenzato la relazione tra quest’ultimo e la cantante originaria di Sora. Infatti la Tatangelo e il giovane artista dopo una prima rottura erano tornati insieme.

La rottura per Gigi

Ma secondo The Pipol Gossip il rapporto tra l’ex di D’Alessio e Cori si sarebbe di nuovo interrotto proprio a causa del musicista e cantante napoletano. Forse la Tatangelo ha in testa ancora il padre di suo figlio per potersi dedicare a una nuova storia.