Via alla nuova stagione del Napoli: l'intero calendario degli azzurri, si inizia contro l'Hellas Verona Sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A Sport 24 Giugno 2022

12:49 – Si conclude il sorteggio: di seguito l’elenco completo di tutto il calendario del Napoli

1° Verona-Napoli

2° Napoli-Monza

3° Fiorentina-Napoli

4° Napoli-Lecce

5° Lazio-Napoli

6° Napoli-Spezia

7° Milan-Napoli

8° Napoli-Torino

9° Cremonese-Napoli

10° Napoli-Bologna

11° Roma-Napoli

12° Napoli-Sassuolo

13° Atalanta-Napoli

14° Napoli-Empoli

15° Napoli-Udinese

16° Inter-Napoli

17° Sampdoria-Napoli

18° Napoli-Juventus

19° Salernitana-Napoli

20° Napoli-Roma

21° Spezia-Napoli

22° Napoli-Cremonese

23° Sassuolo-Napoli

24° Empoli-Napoli

25° Napoli-Lazio

26° Napoli-Atalanta

27° Torino-Napoli

28° Napoli-Milan

29° Lecce-Napoli

30° Napoli-Verona

31° Juventus-Napoli

32° Napoli-Salernitana

33° Udinese-Napoli

34° Napoli-Fiorentina

35° Monza-Napoli

36° Napoli-Inter

37° Bologna-Napoli

38° Napoli-Sampdoria

12:47 – Ultima giornata di ritorno, il 4 giugno del 2023, il Napoli giocherà in casa contro la Sampdoria

12:45 – Quattordicesima di ritorno, Udinese-Napoli. Quindicesima Napoli-Fiorentina, sedicesima di ritorno Monza-Napoli, diciassettesima Napoli-Inter, diciottesima, Bologna-Napoli.

12:41 – Alla nona di ritorno ecco Napoli-Milan, alla decima, Lecce-Napoli, undicesima di ritorno, Napoli-Verona, dodicesima di ritorno il match dei match, Juventus- Napoli, tredicesima il derby tra Napoli e Salernitana

12:37 – Alla quarta di ritorno, Sassuolo-Napoli, alla quinta Empoli-Napoli, alla sesta Napoli-Lazio. Settima di ritorno con Napoli-Atalanta, ottava Torino-Napoli

12:34 – Il girone di ritorno inizierà con Napoli- Roma, alla seconda di ritorno, Spezia-Napoli, alla terza, Napoli-Cremonese

12:30 – Sorteggiate tutte le gare dall’11° al 19° turno: 11° Roma-Napoli, 12° Napoli-Sassuolo, 13° Atalanta-Napoli, 14° Napoli-Empoli, 15° Napoli-Udinese, 16° Inter-Napoli, 17°Sampdoria-Napoli, 18° Napoli-Juventus, 19° Salernitana-Napoli

12: 25 – Ottava giornata: c’è Napoli-Torino, alla nona Cremonese-Napoli, alla decima Napoli-Bologna.

12:23 – Ritorno dalla sosta per il Mondiale con il botto per il Napoli: Alla 16° giornata c’è Inter- Napoli, il ritorno alla 36° giornata

12:21: Sorteggiate anche la sesta e la settima giornata: rispettivamente Napoli-Spezia e il big match a San Siro, Milan-Napoli.

12:19 – Alla quarta giornata, Napoli-Lecce, alla quinta Lazio-Napoli

12:17 – Seconda giornata casalinga per il Napoli, al Maradona arriverà il neo-prnomosso Monza di Silvio Berlusconi. Alla terza, la squadra di Spalletti dovrà andare in trasferta con la Fiorentina.

12:13 – Napoli, sorteggiato il primo avversario: gli azzurri se la vedranno in trasferta contro l’Hellas Verona

12:01 – Tutto è pronto per la diramazione del prossimo calendario di Serie A. Tra pochissimo scopriremo il percorso del Napoli

11:35 – C’è tanta curiosità di scoprire quale sarà il percorso del Napoli nel prossimo campionato: gli azzurri proveranno a migliorare il 3° posto ottenuto quest’anno, ma dovranno fare i conti con l’Inter scatenata sul mercato ( a breve sarà ufficiale il ritorno di Lukaku), il Milan fresco campione d’Italia e la Juventus ( a breve annuncerà l’illustre ritorno di Pogba). Senza dimenticare squadre che potranno dire la loro come Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina.

Buongiorno a tutti amici di VocediNapoli. Inizia finalmente la nuova stagione del Napoli. Oggi, venerdì 24 giugno, c’è la diramazione del calendario per il prossimo campionato 2022/2023.

Il sorteggio si terrà a partire dalle 12. La prima giornata di Serie A si terrà il weekend del 13-14 agosto.

Il calendario, come l’anno scorso, sarà asimmetrico, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano disputati altri 8 incontri. Napoli e Salernitana si alterneranno nella partite: quando una sarà in casa, l’altra giocherà in trasferta e viceversa. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I criteri della compilazione del campionato

Di seguito gli otto criteri per la compilazione del calendario come fa presente il collega Gianluca Di Marzio tramite il suo sito:

1) Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

2) Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

3) Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

4) Alla prima e all’ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti.

5) Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/2022.

6) Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due giornate precedenti.

7) Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionato precedenti.

8) Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League