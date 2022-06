0 Facebook “Il regalo più bello per i bimbi malati”, il ringraziamento della Fondazione Santobono Pausilipon a Gigi D’Alessio News 19 Giugno 2022 13:23 Di redazione 2'

“Grazie Gigi D’Alessio per il più bel regalo che potessi fare per i tuoi 30 anni di carriera: la vita e la speranza a chi non ce l’ha più“. Questo il ringraziamento della Fondazione Santobono Pausilipon a Gigi D’Alessio che si è adoperato per la raccolta fondi a sostegno delle cure per i bambini malati profughi che scappano dalla guerra in Ucraina.

Gigi D’Alessio, la raccolta fondi in occasione del concerto-evento

Gigi D’Alessio, con il bellissimo concerto-evento di Piazza Plebiscito per i suoi primi 30 anni di carriera di venerdì 17 e sabato 18 giugno ha organizzato, assieme alla Fondazione Santobono Pausillipon, una raccolta fondi per curare ed accogliere i piccoli profughi ucraini affetti da patologie gravi.

Il messaggio della fondazione Santobono Pausilipon per ringraziare Gigi D’Alessio

La Fondazione Santobono Pausilipon ha voluto ringraziare sui social con delle bellissime parole Gigi D’Alessio: “Ieri grandissimo successo per il meraviglioso spettacolo per i 30 anni di carriera del “nostro” Gigi D’Alessio! Oltre 3 milioni di spettatori hanno seguito uno spettacolo grandioso i cui protagonisti sono stati la musica, Napoli e i nostri bambini. Quelli che hanno bisogno di cure e sostegno, i più fragili di tutti: di ogni etnia, religione o provenienza geografica”.

“Noi curiamo e accogliamo tutti, perché tutti i bambini hanno diritto alle cure migliori. Ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto: la campagna di raccolta fondi prosegue fino al 20 giugno. Non perdere l’occasione di fare la tua parte e aiutare chi soffre: un gesto piccolo che può fare davvero la differenza tra la vita e la morte!!”.

“Grazie Gigi D’Alessio per il più bel regalo che potessi fare per i tuo 30 anni di carriera: la vita e la speranza a chi non ce l’ha più”.