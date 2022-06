0 Facebook Gigi D’Alessio ringrazia tutti sui social: “Non potevo desiderare una festa migliore di così” Spettacolo 19 Giugno 2022 12:13 Di redazione 1'

I due giorni di concerto-evento a Napoli di Gigi D’Alessio si sono rivelati un successo straordinario. Ascolti record in televisione, entrambe le date sold out, ma soprattutto la città di Napoli a farla da protagonista nella scena della musica italiana.

Gigi D’Alessio, due giorni di grandi successi

Sia venerdì 17 giugno che sabato 18 sono stati due grandi appuntamenti per la musica a Napoli. Gigi D’Alessio ha conquistato Piazza del Plebiscito in un concerto dove non è mancato nulla: ospiti importanti, comicità, commozione e, soprattutto, la bella musica.

Gigi D’Alessio e il ringraziamento sui social

Gigi D’Alessio ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social in cui ha voluto ringraziare tutti: un concerto che si è rivelato essere un vero e proprio trionfo: “I miei amici, la mia città, la mia famiglia. Non potevo desiderare una festa migliore di così. Le parole non bastano, grazie di cuore a tutti”.