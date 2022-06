0 Facebook Napoli, organizzano concerto ai Quartieri Spagnoli: finisce nei guai il neomelodico Erry Mariano L'episodio è accaduto in Vico Figurelle, a Montecalvario Cronaca 19 Giugno 2022 13:48 Di redazione 1'

Uno show finito nel peggiore dei modi. Ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, è andato in scena un concerto neo-melodico in piena notte. Sono dovuti intervenire i carabinieri.

L’episodio è accaduto in Vico Figurelle, a Montecalvario. Musica a palla per una festa, in un concerto a cielo aperto in piena notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato tre persone: il committente, l’organizzatore della festa e il cantante.

Guai per il cantante napoletano

A finire nei guai è il cantante neomelodico Erry Mariano. Oltre all’artista napoletano, sono stati segnalati per disturbo del riposo anche l’organizzatore e il committente per aver dato il via ad un concerto di musica neomelodica n piena notte.