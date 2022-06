Gigi D’Alessio, il gesto di solidarietà: “Avviata la raccolta fondi per i bambini più bisognosi”

Venerdì 17 e sabato 18 giugno, Gigi D’Alessio sarà sul palco di piazza del Plebiscito con il suo pubblico per i suoi 30 anni di carriera. Insieme a lui tanti ospiti omaggeranno il suo percorso artistico con performance a lui dedicata e duetti da brividi, ma prima il gesto di solidarietà.

Questo il post del cantante napoletano che ha benedetto il gesto da papa Francesco:

“Poi ci sono quelle persone speciali che si impegnano per i più bisognosi, con azioni serie, concrete e strutturate. Grazie @gigidalessioreal per esserci vicino da sempre ❤️! Grazie a #papafrancesco per aver Benedetto e sostenuto questa importante iniziativa di solidarietà ❤️ Aderisci anche tu alla raccolta fondi per i bambini ucraini con patologie gravi. Chiama il numero 45592 dal fisso o dal cellulare e partecipa anche tu al nostro CORRIDOIO UMANITARIO. Un piccolo gesto che può fare davvero la differenza per chi in questo momento soffre ingiustamente.

AIUTACI AD AIUTARE!!”.