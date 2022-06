0 Facebook Senigallia, tragedia in spiaggia: perde i sensi mentre fa il bagno, muore una donna La donna stava facendo un bagno quando ha perso i sensi ed è finita sott'acqua Cronaca 16 Giugno 2022 17:02 Di redazione 1'

Tragedia in spiaggia: stava facendo il bagno quando all’improvviso ha perso i sensi ed è finita sott’acqua. Nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare: una donna è morta annegata in seguito ad un malore. A riportare la notizia è Leggo.

Perde i sensi mentre fa il bagno in mare: morta una donna di oltre 70 anni

Nel tratto antistante il lungomare Da Vinci, in zona Ciarnin, a Senigallia, intorno alle 11 di questa mattina 16 giugno, una turista piemontese di oltre 70 anni ha perso la vita. La donna stava facendo un bagno quando ha perso i sensi ed è finita sott’acqua.

Le cause del decesso

I presenti in spiaggia hanno lanciato subito l’allarme quando l’hanno vista annaspare. I soccorsi del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: la donna è morta annegata per via di un malore.