Pozzuoli, tragedia in mare: 35enne si tuffa e perde la vita Cronaca 30 Maggio 2022

Si è tuffato in mare e subito ha avvertito un malore improvviso. A quel punto è scattato l’allarme tra i presenti che hanno sentito le richieste di aiuto urlate dall’uomo. Purtroppo le acque si sono rivelate agitate impedendo qualsiasi manovra di salvataggio immediato.

35enne muore annegato a Pozzuoli

Così un giovane di 35 anni ha perso la vita sul lungomare di via Napoli tra il capoluogo campano e Pozzuoli. A riportare la triste notizia Teleclub. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

La dinamica e i soccorsi

I primi hanno provveduto a soccorrere la vittima ma per quest’ultima non c’e stato nulla da fare. Gli uomini in divisa hanno invece avviato i dovuti accertamenti del caso, volti a chiarire la dinamica dei fatti.