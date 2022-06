0 Facebook Addio a Gioacchino Perrotta, storico commerciante napoletano: “Un esempio di lealtà” Assieme alla moglie Linda, Gioacchino decise di lottare anche contro la camorra Cronaca 16 Giugno 2022 16:35 Di redazione 2'

Addio a Gioacchino Perrotta, lo storico commerciante è morto nella notte: aveva 87 anni. L’uomo era considerato un vero punto di riferimento per il mondo delle attività produttive cittadine.

E’ scomparso Gioacchino Perrotta, storico commerciante napoletano, in particolare tra le strade del quartiere Vomero, proprio dove aveva iniziato la sua attività. Nel 1965, assieme alla moglie Linda rilevò la rivendita n.2 di tabacchi a via Bernini diventano un vero punto di riferimento sul territorio.

Assieme alla moglie Linda, Gioacchino decise di lottare anche contro la camorra: i due furono tra i fondatori del Centro Commerciale Vomero, con la convinzione che ci volesse un’associazione di forza da schierare assieme alle forze dell’ordine contro i malavitosi.

Il toccante messaggio del figlio

Ad annunciare la morte di Gioacchino, il figlio Enzo con un toccante messaggio: “Il mio papà non è più tra noi, ma è volato in cielo per raggiungere mia mamma. Linda. E’ stato per noi tutti un esempio di affetto, lealtà e bontà, ma era anche il mio amico, il mio mentore, il mio compagno a tutto tondo.

Tra noi parlare spesso era surpefluo: bastava uno sguardo e ci capivamo. Non so come farò senza di te. Certo è che vivrò con un buco nel cuore. Ciao grande papà“.