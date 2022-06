0 Facebook In Campania chi percepisce il RdC non vuole lavorare: rifiutati migliaia di posti Non mancano le offerte di lavoro, ma per i beneficiari del sussidio non sono soddisfacenti Cronaca 14 Giugno 2022 10:00 Di redazione 1'

In Campania, chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, non vuole lavorare. Non mancano le offerte di lavoro, ma per i beneficiari del sussidio non sono soddisfacenti. Gli imprenditori stanno ricercando diversi profili.

Tantissimi posti vacanti nella provincia di Napoli

L’edizione de ‘Il Mattino‘ spiega come le aziende con il maggior numero di posti vacanti siano nel Napoletano: il settore che più cerca lavoratori è quello dei servizi con 6mila posti offerti, tra cui operai specializzati e artigiani. I contratti firmati sono solo 130, nessuno tra i percettori di reddito.

Si cercano profili anche nell’edilizia

Altro campo in cui si è alla ricerca di profili è quello dell’edilizia con 1716 lavoratori. Intorno ai 4mila tra i posti offerti prevedono un contratto a tempo indeterminato, ma solo 44 assunzioni hanno avuto il semaforo verde.