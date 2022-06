0 Facebook Proprietario di una pizzeria di Napoli: “Non trovo camerieri e fornai, sono costretto a lavorare da solo” reddito Cronaca 8 Giugno 2022 10:22 Di redazione 2'

Continuano le denunce dei titoli di aziende e attività commerciali che lamentano la scarpa presenza di personale disponibile a lavorare. A parlare questa volta è il proprietario di una pizzeria di Napoli centro che racconta di dover fare tutto da solo per mancanza di persone pronte a lavorare come camerieri e fornai.

“Sono il proprietario ma non trovo nessuno e faccio tutto io”: pizzeria a Napoli senza personale

La polemica, raccontata a “Zona Bianca”, programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi su Rete Quattro, si è alimentata ancor di più a causa del reddito di cittadinanza e della pandemia.

Il titolare della pizzeria racconta: “La gente che vuole mangiare è tanta, mentre noi siamo pochi. Dal rientro della pandemia non ho personale, non si trova nessuno, zero proprio”. “Il locale è aperto da mezzogiorno a mezzanotte, avevo squadre di mattina e squadre di sera. Adesso ho solo quella di mattina, mentre la sera ci sono sempre io”, continua il 32enne. “A volte chi non lavora giudica chi lavora, questo è il problema”, conclude il titolare. “Vedono Pulcinella solo quando va in carrozza, se la gode, ma non vedono il lavoro che c’è dietro”.

Non sono nuove queste storie di titoli di locali e aziende che offrono stipendi non bassissimi e dicono di non trovare personale. Ma dall’altro lato ci sono i lavoratori che invece lamentano paghe basse, turni eccessivi e che forse trovano in sussidi un modo per guadagnare senza lavorare come schiavi. Insomma la polemica è tutta da riformulare!