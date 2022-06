0 Facebook Venezia, ordinano due caffè al banco, ma il conto è da capogiro: “Ho pagato 24 euro perché non riuscivo a reagire!” Cronaca 14 Giugno 2022 12:53 Di redazione 2'

Ci credete se vi diciamo che due macchiati sono costati 24 euro? Una professoressa padovana in visita a Venezia, per una consumazione al banco assieme ad un’amica si è vista recapitare il conto che ha fatto andare il caffè di traverso.

“2 caffe, 24 euro”, è accaduto a Venezia

Luisa Antonini ha raccontato la sua disavventura in una lettere inviata a La Nuova Venezia. Lo scorso 9 giugno, la donna si era fermata al Caffè Rivo Alto ai piedi di Rialto, assieme ad un’amica. Le due hanno ordinato due ‘macchiatoni‘ consumandoli al banco. Quando hanno chiesto il conto ecco l’amara sorpresa.

Il racconto della disavventura a Venezia

“Vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire“, ha scritto la donna nella lettere pubblicata dal quotidiano veneto. La Antonini avrebbe poi trovato il listino dei prezzi del Rivo Alto in cui un caffè costa tre euro, e non 12 come da lei pagato.

I proprietari del Rivo Alto hanno risposto: “Non ci interessano le recensioni negative. Dicono quello che vogliono, noi siamo in regola. I prezzi sono esposti“.