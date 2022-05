0 Facebook “E’ troppo caro questo caffè”, cliente spende 2 euro al bar e chiama i vigili: la multa è salata Cronaca 18 Maggio 2022 14:12 Di redazione 1'

Non aveva proprio voglia di pagare un caffè 2 euro, così il cliente del bar ha deciso di chiamare i vigli urbani. E’ scattata una multa salata per i gestori del locale che avevano deciso, a causa del rincaro delle bollette e delle materie prime, di aumentare i prezzi in modo decisamente insolito.

La vicenda è avvenuta in un locale di Firenze. A raccontare tutto è stato lo stesso proprietario del locale che critica la multa ricevuta dalla polizia locale di Firenze, di ben mille euro.

“Mi hanno fatto una multa perché hanno pagato il mio espresso 2 euro. Non può passare questa cosa, non può succedere” ha dichiarato il gestore del locale fiorentino, aggiungendo: “Ancora oggi, una persona si indispettisce se paga due euro un decaffeinato (processo di estrazione ad acqua) di una piantagione messicana preparato con molta professionalità dai miei baristi”.