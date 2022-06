0 Facebook “Fatemela vedere un’ultima volta”, lo strazio e il dolore di mamma Mina per la piccola Vittoria: la bimba ha perso la vita annegata in mare Cronaca 12 Giugno 2022 11:34 Di redazione 1'

Era un insieme di lacrime e dolore. Scene strazianti e commoventi quelle viste ieri all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Poco prima era arrivata la triste notizia: la piccola Vittoria Scarpa, 5 anni, non ce l’aveva fatta ed era deceduta.

La mamma di Vittoria Scarpa

La bimba scomparsa e poi ritrovata in fin di vita in mare a Torre Annunziata aveva perso la vita. Inutili i soccorsi e la corsa al pronto soccorso del nosocomio stabiese. Secondo quanto riportato da Il Mattino erano li presenti mamma Mina e papà Bruno.

I soccorsi al San Leonardo di Castellammare

La donna ha chiesto ai medici di poter vedere per l’ultima volta la figlia. Un modo per darle l’ultimo saluto. Un abbraccio, una carezza e la sistemata ai capelli ancora bagnati della bambina. A Torre Annunziata è lutto per una comunità devastata dall’accaduto.

L’inchiesta

Intanto la Procura del comune vesuviano ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono volte a chiarire e a ricostruire quanto più possibile ed in modo preciso gli eventi drammatici di ieri. L’obiettivo è quello di individuare eventuali terze responsabilità.