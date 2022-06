0 Facebook Lo scontro frontale nel Napoletano e l’auto prende fuoco, 25enne perde la vita Cronaca 12 Giugno 2022 11:40 Di redazione 1'

Questa mattina intorno alle 5.30 in via San Nullo due auto si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una panda e di una Clio. Nella panda c’erano 4 persone, sono state tutte trasportate presso gli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli.

25enne morto dopo un incidente

Due persone sono gravi. L’auto si è incendiata. L’autista della Clio, un 25enne di Pozzuoli, è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Indagini in corso per chiarire dinamica.