Momenti di paura sul litorale di Torre Annunziata (località vesuviana in provincia di Napoli) dove nel pomeriggio una donna ha denunciato la scomparsa della figlia, una bambina di 4 anni che si chiamava Vittoria.

Bimba di 4 anni scomparsa e ritrovata senza vita in mare a Torre Annunziata

In pochi minuti l’appello della madre ha trovato rapidissima diffusione sui social network, dove è stata anche pubblicata una foto della bimba e un numero di cellulare da contattare nel caso fosse stata avvistata.

L’appello e le ricerche

Sul posto, in un lido nei pressi del porto turistico di Torre Annunziata, sono intervenuti i Carabinieri. La bimba è stata poi trovata in mare ed è stata soccorsa dai medici che l’hanno trasportata presso l’ospedale di Castellammare di Stabia.

I soccorsi e la tragedia

Purtroppo la piccola non ce l’ha fatta e ha perso la vita. L’ipotesi è che la bambina si sia avventurata in acqua e che sia stata sorpresa dalla corrente, non riuscendo più a tornare a riva.