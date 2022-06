0 Facebook Gli ultimi momenti in vita di Giuseppe, il video felice con gli amici poi la tragica morte in auto Cronaca 10 Giugno 2022 12:28 Di redazione 1'

Ha passato gli ultimi momenti della sua vita divertendosi, Giuseppe Capodanno, morto questa notte in un tragico incidente sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita Giugliano-Casacelle. Il giovane era in auto con altre tre ragazze quando si è schiantato contro il guardrail ribaltandosi con la sua Fiat 500.

Gli ultimi momenti di vita di Giuseppe Capodanno: il video prima dello schianto

A quanto pare i ragazzi erano di rientro da una festa in discoteca. Proprio Giuseppe aveva pubblicato, qualche ora prima, una storia su Instagram in cui mostrava diverti a ballare con i propri amici sulle note “I love you Babi” di Jovanotti.

Momenti di spensieratezza distrutti dalla tragedia: lo schianto in auto e la morte improvvisa. Probabilmente a far slittare la macchina è stata la pioggia incessante che ha reso il terreno scivoloso. Sul luogo sono intervenuti all’istanti i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirar fuori dalla vettura i ragazzi. Nulla da fare purtroppo per Giuseppe, troppo gravi le ferite riportate.