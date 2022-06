0 Facebook Tragedia sull’Asse Mediano, Giuseppe muore a 21 anni: con lui altre tre ragazze sono rimaste ferite Cronaca 10 Giugno 2022 08:27 Di redazione 2'

Tragedia nella notte a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita all’altezza dell’uscita Giugliano-Casacelle attorno alle 2.30, pare al ritorno da una festa.

Morto Giovanni Capodanno in un incidente sull’Asse Mediano

Un impatto fatale in auto al cui interno c’erano anche altre tre ragazze rimaste ferite e ora ricoverate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, come riporta il Meridiano News, il ragazzo era in una Fiat 500 che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi.

Probabilmente a far slittare la macchina è stata la pioggia incessante che ha reso il terreno scivoloso. Sul luogo sono intervenuti all’istanti i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirar fuori dalla vettura i ragazzi. Nulla da fare purtroppo per Giuseppe, troppo gravi le ferite riportate.

Questo uno dei messaggi pubblicati su Facebook.