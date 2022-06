0 Facebook Lutto a Napoli nel mondo della musica, se ne va l’artista conosciuto da tutti Cronaca 10 Giugno 2022 11:57 Di redazione 1'

Tantissimi i messaggi d’addio per Raffaele Improta, mortolo storico trombettista di Napoli molto apprezzato nel panorama artistico. Sui social hanno mandato in tanti messaggi per la sua scomparsa.

Lutto nel mondo ella musica: è morto Raffaele Improta

Anche un volto noto di Sanremo, Enzo Campagnoli, ha scritto un messaggio per ricordare l’artista: “Oggi è un giorno triste, si è spento Lello Improta, trombettista talentuoso, mio fraterno amico. Ciao Lello,saluta Mamma e Papà. Che la terra ti sia lieve. Condoglianze a Mariarosaria Improta e a tutta la famiglia”.

Ma sono tantissimi gli utenti che rendono omaggio al musicista ricordano con affetto il suo talento e la sua personalità artistica.’L’Ass. BRAVI 93 scrive su Facebook:

“L’Ass Bravi si unisce al dolore della famiglia, gli amici, del Maestro Raffaele Improta. Ci ha lasciato un Amico, un grande Maestro, che sapeva unire la sua professionalità con la passione per la festa in maniera sublime. Ci hai lasciato troppo presto, ma i ricordi ci accompagneranno sempre con noi. CIAO LELLO”.