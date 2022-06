0 Facebook Ugo Russo, ricostruita la dinamica del decesso: il 15enne colpito tre volte. “Il giovane è la parte offesa, chi ha sparato è indagato per omicidio” Ugo Russo. Le parole dell'esponente del collettivo 'Verità e Giustizia per Ugo Russo' dopo la notizia riportata da Il Mattino Cronaca 10 Giugno 2022 14:59 Di Andrea Aversa 1'

Potrebbe esserci una svolta in merito al caso relativo a Ugo Russo. Il 15enne ha perso la vita due anni fa a causa dei colpi d’arma da fuoco esplosi da un carabiniere non in servizio. Il militare, indagato per omicidio, reagì a un tentativo di rapina.

Ugo Russo

Secondo quanto riportato da Il Mattino è stata conclusa e depositata la perizia ordinata dal giudice e che avrebbe ricostruito la dinamica dei fatti avvenuti in via Orsini. Per ora l’unica certezza sarebbe la seguente: Ugo Russo sarebbe stato colpito da tre proiettili.

Le dichiarazioni di Alfonso De Vito (Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo)

“Questa vicenda – ha spiegato Alfonso De Vito del Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo – ha un unico punto fermo: nel procedimento in corso è Ugo Russo la ‘parte offesa’, chi ha sparato è invece indagato per omicidio volontario“.