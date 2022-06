0 Facebook Vanessa Incontrada in costume sulla rivista di ‘Nuovo’, è bufera sui social: “E’ body-shaming mascherato!” Nella bufera la rivista 'Nuovo' che ritrae l'attrice e conduttrice in costume Spettacolo 10 Giugno 2022 19:56 Di redazione 1'

Desta non poco scalpore la copertina della rivista di gossip ‘Nuovo‘ che ritrae Vanessa Incontrada, in spiaggia a Follonica. Uno scatto fotografico che sembra essere al limite del body shaming.

Vanessa Incontrada in bikini sulla copertina di “Nuovo”

Nella bufera la rivista ‘Nuovo‘ che ritrae l’attrice e conduttrice in costume in pose sgraziate mentre è in spiaggia a Follonica, in provincia di Grosseto. Alcuni lettori hanno addirittura insinuato che non possa trattarsi di Vanessa Incontrada: “Se questa è Vanessa Incontrada io sono una mucca volante”

La 43enne spagnola, in passato, si è molto battuta contro i tanti pregiudizi scagliati contro il suo aspetto fisico cambiato dopo la gravidanza, tanto da diventare un vero simbolo contro il body shaming.

E’ bufera sui social

Secondo alcuni fan lo scatto fotografico è stato messo in prima pagina con il falso scopo di far passare tutt’altro che un messaggio positivo: “Ma questo è body shaming mascherato“, “Vergogna, mettere una foto del genere in copertina per sottolineare 0 kg in più”.

