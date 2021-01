0 Facebook Bufera social per Vanessa Incontrada nel nuovo spot Activia: “Non è la tua pancia” Spettacolo 29 Gennaio 2021 01:25 Di Marta Ricciardi 3'

La nota conduttrice ed attrice Vanessa Incontrada è da oggi su tutte le copertine delle più importanti riviste di moda – e non solo – come nuova testimonial della linea curvy di Dolce e Gabbana (che arriva fino alla taglia 54).

Tuttavia, la portavoce del messaggio di body positivity, è nelle ultime ore al centro di una grande bufera mediatica a causa della sua partecipazione al nuovo spot di un noto marchio di yogurt. La quarantaduenne spagnola è ripresa mentre mangia lo yogurt. Successivamente, viene inquadrata una pancia piattissima e priva di imperfezioni che molti utenti non hanno ritenuto essere la sua.

Infine, lo spot, si chiude con una inquadratura della Incontrada con l’addome coperto, che indossa gli stessi vestiti dell’attrice che ha “prestato la pancia” alla pubblicità. Sui social, in tanti si sono scagliati contro la testimonial che ha sostituito Alessia Marcuzzi nello spot, accusandola di incoerenza e di mandare messaggi fuorvianti ai fini di una vera accettazione delle proprie forme.

Del resto, è incomprensibile come proprio la Incontrada, che da anni lotta per abbattere gli stereotipi di perfezione che i media ci impongono, abbia potuto accettare di nascondere le sue reali forme avvalendosi dell’addome di una modella taglia 42.

“La perfezione non esiste per Vanessa ma la coerenza nemmeno” commenta, in modo pungente, un utente su Twitter, in richiamo proprio al monologo di grande impatto – intitolato “La perfezione non esiste” – recitato dalla Incontrada a “Vent’anni che siamo italiani“, lo show condotto al fianco di Gigi D’Alessio.

Che il pubblico non perdoni è cosa risaputa, e questo brutto scivolone sembra aver già fatto dimenticare quella meravigliosa celebrazione della rotondità del corpo femminile fatta solo qualche mese fa da Vanessa, quando ha posato nuda per la cover di Vanity Fair (il cui titolo era “Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu“).

“Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c’è?”. A digitare il disappunto su Twitter è un’altra utente che non ha apprezzato l’ultimo spot Activia. “Una donna fiera del proprio corpo non usa una controfigura per mostrare una pancia diversa dalla propria, che risponde proprio a quei canoni estetici sopracitati” ancora incalza su Facebook un’altra accanita oppositrice dello spot nel quale presenzia la showgirl.

“Vanessa cara fai pace con te stessa, così confondi chi si batte contro il body shaming” si legge tra i commenti di una fanpage dedicata alla Incontrada. Non ci resta che attendere la risposta della spagnola che per così tanto tempo si è fatta paladina della normalizzazione del corpo femminile, salvo poi cadere nel più comune e triste degli steriotipi.