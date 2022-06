0 Facebook La buonasorte sorride a Napoli e provincia: vinti oltre 50mila euro tra Superenalotto e Lotto Cronaca 10 Giugno 2022 20:26 Di redazione 1'

La fortuna ‘bacia’ la provincia di Partenope. Giovedì 9 giugno, a Qualiano è stato centrato al Superenalotto un ‘5′ che vale ben 25.073,74 euro. Due vincite anche al Lotto: una ad Afragola, l’altra a Napoli.

Centrato il ‘5’ al Superenalotto a Qualiano

Come riporta Agipronews, il tagliando che ha centrato il ‘5’ al Superenalotto è stato acquistato al distributore di via Ripuraria. Il Jackpot ora è arrivato a quota 219,3 mln di euro i quali saranno messi in palio nel prossimo concorso.

Due vincite al Lotto tra Napoli e provincia

Anche il Lotto sorride alla città di Napoli: una vincita – come rivelato ad Agipronews – è stata registrata ad Afragola, da ben 13.125 euro, una seconda invece a Napoli, 11mila euro grazie alla combinazione dei numeri 19-11-22.