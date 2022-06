0 Facebook Aggressione nel Napoletano: 73enne accoltellato, è in fin di vita Le indagini sono state affidate ai carabinieri, l'uomo risulta incensurato Cronaca 10 Giugno 2022 18:23 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di violenza nel Napoletano, ferito con diverse coltellate un uomo di 73 anni. L’anziano è ricoverato in gravi condizioni nel Cto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, l’uomo risulta incensurato.

Accoltellato nel Napoletano: 73enne in fin di vita

La ricostruzione dell’aggressione è tutt’ora in corso. Non è ancora sicuro nemmeno dove sia accaduta la violenza: probabilmente in quel di Casoria. Il 73enne, al suo arrivo al Pronto Soccorso intorno alle 14:30, non era cosciente.

Come spiega Fanpage, l’uomo è stato trasportato presso la struttura medica con mezzi privati: era stato chiesto l’intervento del 118, ma le condizioni gravi della vittima hanno fatto si che i familiari lo trasportassero con mezzi propri.

Indagini in corso

Impossibilitati i carabinieri dall’ascoltare il 73enne: le sue condizioni non permettono nessun dialogo. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Intorno ale 17 ha ripreso conoscenza. Tra le piste al vaglio degli investigatori quella di un litigio degenerato.