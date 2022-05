0 Facebook Casoria, lite tra ragazzini al bowling degenera: accoltellato al torace un 14enne Cronaca 8 Maggio 2022 11:29 Di redazione 2'

Ennesimo episodio di violenza tra giovani nel Napoletano. Ieri sera, a Casoria, all’interno del bowling ‘Multibit‘, un ragazzino di 14 anni di origine siriana è stata accoltellato. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Cardarelli, non è in pericolo di vita, ma resta in osservazione presso la struttura ospedaliera.

14enne accoltellato al bowling di Casoria

L’aggressione ai danni del 14enne è avvenuta introno alle 21:30 mentre si trovava assieme ad alcuni amici. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato accerchiato da sei o sette coetanei. Non è ancora chiaro cosa abbia scaturito il ferimento, probabilmente un acceso diverbio poi degenerato in calci e pugni, poi qualcuno ha tirato fuori un coltello.

Il ragazzino non rischia la vita

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e una ferita al torace da arma da taglio. I clienti presenti al bowling, appena accorti di quanto stesse accadendo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche i soccorsi del 118 che hanno trasportato in ospedale il 14enne. I medici che lo hanno visitato hanno escluso gravi danni, la coltellata non ha intaccato organi vitali. I militari di Casoria hanno ascoltato vari testimoni e acquisito le immagini della videocamera della struttura. Gli aggressori si sono dati subito alla fuga dopo l’accoltellamento.