Casoria, lite tra giovanissimi degenera: 13enne colpisce in pieno volto 17enne con un tirapugni Non si placa il raid di violenza tra giovanissimi tra Napoli e provincia Cronaca 9 Giugno 2022

Non si placa il raid di violenza tra Napoli e provincia. Questa volta, a Casoria, l’ennesima rissa tra giovanissimi. Un 13enne ha aggredito un giovane di 17 anni con un tirapugni.

Casoria, 13enne aggredisce 17enne con un tirapugni

I motivi della lite sono ancora tutti da accertare: un ragazzino di 13 anni, discute animatamente con uno di 17 anni, infila le dita in un tirapugni e lo colpisce in pieno volto. Fortunatamente, la vittima, ha riportato ‘solo’ una lieve ferita al sopracciglio: per lui cinque giorni di prognosi.

Le armi trovate a casa del 13enne

I carabinieri della stazione di Casavatore, dopo aver visionato le immagini di video-sorveglianza, hanno individuato il 13enne: nella sua dimora hanno trovato un coltello a serramanico, uno a farfalla e uno multiamo. Inoltre due pistole giocattolo e una katana.

Con l’ausilio delle immagini di video-sorveglianza sono stati recuperati anche due tirapugni che il ragazzino aveva nascosto nella villa comunale di Casoria.