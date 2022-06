0 Facebook Tragedia ad Aversa, accusa malore mentre prende il caffè: muore un 70enne Cronaca 9 Giugno 2022 18:43 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia ad Aversa, nel Casertano. Un uomo di circa 70 anni stava sorseggiando un caffè all’esterno di un bar del posto quando è stato improvvisamente stroncato da un malore. A riportare la notizia è Casertace.

Aversa, accusa malore mentre era fuori al bar: muore 70enne

L’uomo, assieme alla moglie, era in piazza Vittorio Emanuele: aveva deciso di sedersi fuori ad un bar dove avrebbe accusato un malore. Il 70enne si è accasciato al suolo per via del dolore invocando aiuto. I presenti, una volta capito cosa stesse accadendo, hanno subito chiamato i soccorsi.

Vani i tentativi di salvare l’uomo

I sanitari del 118 sono prontamente accorsi sul posto ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato vano. A stroncare la vita del 70enne un probabile arresto cardiocircolatorio. Sotto choc la moglie, la donna è stata accompagnata all’ospedale Moscati per un lieve malore.