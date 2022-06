0 Facebook Violento nubifragio si abbatte su Napoli: enormi disagi in città: “E’ tutto allagato!” Cronaca 9 Giugno 2022 18:04 Di redazione 1'

Maltempo doveva essere, maltempo è stato. Come annunciato dalle previsioni, con tanto di allerta meteo, un nubifragio ha colpito la città di Napoli creando non pochi disagi, in particolare modo nel quartiere di Posillipo.

Nubifragio su Napoli, quanti disagi a Posillipo

Come mostrato in un video sui social, dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, a Posillipo, il violento nubifragio degli scorsi minuti, ha causato un fiume marrone che emana anche un cattivissimo odore: “A Posillipo fiume marrone e puzza di fogna, per non dire altro, con l’arrivo del temporale“.

Posillipo tutta allagata

Inoltre, in un video postato su Facebook, il politico Francesco Borrelli, ha fatto notare come l’intero quartiere di Posillipo sia completamente allagato creando creando non pochi disagi al traffico pomeridiano.

DISAGI A POSILLIPO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Borrelli (@francescoemilioborrelli)

POSILLIPO COMPLETAMENTE ALLAGATA