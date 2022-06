0 Facebook Napoli, comunione si trasforma in un corteo di auto di lusso. Borrelli: “Si sentono i padroni indiscussi” Cronaca 7 Giugno 2022 18:53 Di redazione 2'

Una comunione si trasforma in un modo per esibire soldi. E’ accaduto a Napoli, domenica 5 giugno. Un corteo di auto che sfrecciano per le città. A segnalarlo al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli alcuni utenti su Facebook.

Corteo di auto di lusso per celebrare la comunione

Il filmato, diventato virale in rete, mostra alcune auto di grossa cilindrata in attesa al semaforo. Le vetture sfrecciano a tutta velocità sul lungomare, in direzione degli chalet di Mergellina. Come riferisce Francesco Borrelli, le auto hanno attraversato tutta la città indisturbati.

Le parole di Borrelli

Francesco Borrelli, attraverso un post su Facebook ha affermato di aver sporto denuncia su quanto accaduto: “Abbiamo sporto denuncia per far sì che questi irresponsabili vengano individuati e denunciati” – spiega Borrelli – “C’è gente, e ne è anche troppa, che si sente padrona indiscussa delle strade e pensa di poter fare ciò che vuole anche mettendo in pericolo l’incolumità altrui. Non si tratta solo di corse folli in auto, questo rientra in quel contesto di una mentalità figlia della cultura sub-criminale che dobbiamo assolutamente sradicare dalla nostra terra. C’è da riflettere anche sulle famiglie che utilizzano i sacramenti per fare sfoggio di potere e denaro. Una vergogna che non ha nulla a che vedere con la religione” conclude Borrelli.

I VIDEO PUBBLICATI SUI SOCIAL