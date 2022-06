0 Facebook Caivano in lutto, si piange la scomparsa di Andrea. Il saluto di Don Patriciello: “Ci hai spezzato il cuore” Cronaca 7 Giugno 2022 19:10 Di redazione 2'

Il comune di Caivano, nel Napoletano piange la scomparsa di Andrea Angelino, 51 anni. A divulgare la triste notizia è stato il parroco Don Maurizio Patriciello sui social: “Andrea, ci hai spezzato il cuore. La tua breve vita è stata un dono per tutti. Grazie! Per la tua bontà, la tua sensibilità, la tua professione, la tua incrollabile fede in Dio. Addio, fratello, amico, figlio”.

Lutto a Caivano, si piange la scomparsa di Andrea Angelino

Il 51enne lascia la moglie Urania Savari e le figlie Maria Vittoria e Angela. I funerali sono svolti questa mattina, martedì 7 giugno, nella parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano. Tantissimi i messaggi d’addio fra questi, la pagina Facebook Run For Love ha voluto rendere omaggio ad Andrea:

“Con il cuore pieno di lacrime e dolore, la Run for Love p-AC si unisce, stretta, in un abbraccio di cordoglio per la prematura scomparsa del carissimo, indimenticabile, insostituibile Andrea Angelino, socio fondatore della Run for Love, segretario dell’associazione ma, soprattutto, fraterno amico di tutti“.

Il messaggio d’addio della Run For Love

“Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e della sua famiglia in un momento straziante per loro e per tutti quelli che, come noi, hanno avuto il dono di poter avere Andrea, la sua profonda umanità, la sua raffinata sensibilità e la sua acuta intelligenza, nella propria vita. Dio accolga la grande anima di Andrea tra la schiera dei suoi angeli“.