Vasco Rossi in concerto al Maradona, è già caos fan per l'idolo rock che ama Napoli Spettacolo 7 Giugno 2022 17:02 Di Fabiana Coppola

L’arrivo a Napoli di Vasco Rossi non è passato inosservato. Le foto su Instagram, le storie del Vesuvio e l’affacciata al balcone dell’hotel Vesuvio sul lungomare, acclamato dai tantissimi fan in attesa di vedere l’idolo. Stasera il concerto al quale assisteranno in 45mila. Da questa notte infatti ci sono tantissime persone in attesa dell’arrivo della star rock italiana.

Caos fuori lo stadio Maradona per Vasco Rossi

Fan di vecchia data, ma anche nuove generazioni perché la grandezza di Vasco Rossi è proprio quella di riunire tutte le fasce d’età. Lui si sente onorato di cantare in questo stadio dedicato a Diego Armando Maradona e Napoli si sente onorata di ospitare un’artista di tale prestigio.

E’ già pienone fuori allo stadio di Fuorigrotta insomma. Il quartiere è blindato e ci sono tutti: dagli adolescenti ai 70enni. Ben 90 gli agenti messi in campo dal Comune ed è probabile che, dato il caos, prima dell’inizio del concerto dalle 18.30, scatterà il dispositivo di traffico. Poi il concerto che durerà ben due ore e mezzo. Per l’occasione il servizio metro sarà garantito fino all’una di notte e ci saranno più corse della linea 2, anch’esse fino all’una di notte.