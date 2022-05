0 Facebook Caserta, tragico incidente stradale. Auto si schianta contro un cinghiale: muore un 17enne, grave l’amico Cronaca 26 Maggio 2022 12:57 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma nella notte nella provincia di Caserta: un tragico incidente stradale in cui un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un altro giovane è gravemente ferito. Per il ragazzo appena maggiorenne è stato fatale lo scontro con un cinghiale.

Auto si scontra contro cinghiale: muore un 17enne, grave l’amico

Drammatico incidente sulla Strada Provinciale che collega Pietramelara, Baia e Latina. L’automobile con a bordo i due ragazzi ha investito un cinghiale per poi finire contro un muro. L’impatto è stato violentissimo, al punto che la vettura ne è uscita quasi totalmente distrutta: sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per soccorrere i due giovani. Il ragazzo che ha perso la vita non aveva la patente.

Vani i soccorsi per il 17enne

Le condizioni dei due sono subito apparse gravi, sono così stati trasportati all’ospedale di Piedimonte Matese. Purtroppo, il 17enne è deceduto durante il viaggio per via delle condizioni critiche in cui versava. L’altro ragazzo è tutt’ora in condizioni gravi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine.