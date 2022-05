0 Facebook “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, il coro dei tifosi durante la festa e la reazione del romanista Spettacolo 28 Maggio 2022 15:20 Di redazione 1'

Sono stati tantissimi i festeggiamenti in casa Roma per la conquista della Conference League. Non sono però mancate le critiche ai calciatori giallorossi che si sono fatti prendere un po’ la mano.

“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, il coro dei tifosi e la reazione del romanista

Nell’occhio del ciclone è finito prepotentemente Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, nonché ex di Chiara Nasti, è finito sott’accusa per gli imbarazzanti cori contro il collega della Lazio Mattia Zaccagni, attuale compagno dell’ influencer napoletana con cui aspetta un bambino.

Zaniolo nella bufera

Durante la sfilata sul bus scoperto della Roma per le vie della città per la conquista della Conference League, i tifosi giallorossi hanno intonato un coro contro Mattia Zaccagni: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“. Il riferimento è ovviamente alla relazione tra il giallorosso e la Nasti, finita circa un anno fa. Il calciatore della Roma, sentendo gli sfottò, tra tante risate, si è messo a ballare divertito scatenando su di lui tantissime polemiche.

