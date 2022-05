0 Facebook Dramma in Campania, 26enne si toglie la vita: è stata trovata morta in cantina La drammatica scoperta del padre che ha trovato Enza in cantina Cronaca 27 Maggio 2022 13:46 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma nel Casertano. E’ morta una ragazza di 26 anni, che si è tolta la vita nella cantina dell’abitazione di famiglia. La donna si chiamava Enza Pesce, madre di un bambino di 5 anni. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Muore donna di 26 anni nella cantina dell’abitazione di famiglia

Tragedia questa notte nella frazione di Costa di Arienzo, in via Igli, Enza è stata trovata dai familiari attaccata ad una trave con lo scialle. A lanciare l’allarme la sorella maggiore che, rientrata a casa dal lavoro, non ha trovato la ragazza nel letto. Poi, la drammatica scoperta del padre che ha trovato Enza in cantina.

Inutili i soccorsi

Nonostante la repentina chiamata all’ambulanza, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Maddaloni e della stazione di Arienzo. Grande dolore per l’intera comunità: Enza viveva con il compagno che stava lavorando al settentrione.