0 Facebook Gianluca Vacchi, l’accusa della colf: “Sfruttata, se non ballavo nei video spaccava tutto” Spettacolo 27 Maggio 2022 13:37 Di redazione 1'

Guai per Gianluca Vacchi, il noto imprenditore e influencer è stato denunciato da una sua colf 44enne e di origini filippine per ‘sfruttamento’. La donna ha raccontato che il ‘ballerino di TikTok‘ e ‘star’ dei social, pretendeva prestazioni impeccabili dal suo personale nei video girati e pubblicati.

Gianluca Vacchi accusato dalla colf

Se ciò non accadeva, Vacchi andava in escandescenza, lanciava il cellulare e rompeva la lampada utilizzata per le riprese. La notizia è stata data da La Repubblica. Il periodo contestato, durante il quale la donna ha lavorato per l’imprenditore, è quello compreso dal 25 maggio 2017 fino al 10 dicembre 2020.

Le accuse

La colf ha anche denunciato di aver lavorato molte ore in più rispetto al contratto stipulato con Vacchi. L’accordo prevedeva una clausola di riservatezza, che se violata, avrebbe causato la perdita del Tfr. La 44enne ha chiesto un risarcimento in merito e relativamente agli straordinari.