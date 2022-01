0 Facebook Pomigliano D’Arco, bruciate tre auto della Municipale. Il Sindaco: “Non ci facciamo intimidire” Cronaca 1 Gennaio 2022 12:33 Di redazione 2'

Tre auto della polizia municipale di Pomigliano d’Arco sono andate in fiamme nella notte di Capodanno. Carabinieri e Polizia di Stato indagano per risalire alle origini dell’incendio che ha avvolto le vetture parcheggiate davanti alla sede della Municipale in Slargo Pannella, di fronte al Municipio.

A fuoco auto della Municipale a Pomigliano d’Arco

Le fiamme, oltre a distruggere le auto, hanno anche annerito le mura del palazzo adiacente senza provocare pero’ alcun danno strutturale. A lanciare l’allarme è stato il custode dello stabile, unico presente nella struttura, che ha subito allertato i vigili del fuoco e le autorita’.

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, ha commentato l’episodio sulla sua pagina Facebook: “Se venisse confermata l’origine dolosa dell’accaduto – ha commentato primo cittadino- e’ bene che si sappia che Pomigliano non si fa intimidire e non indietreggia nella sua azione a favore della legalita’. Confidiamo nelle Forze dell’ordine che dovranno appurare e punire i responsabili del vile atto. Continueremo senza sosta a combattere ogni attivita’ illecita a tutela dei nostri cittadini e faremo, come sempre, la nostra parte, affinche’ nei nostri territori si affermino i principi di legalita’ e giustizia”.

Il post del sindaco di Pomigliano