Tragedia a L'Aquila, auto si schianta nel giardino dell'asilo: morto un bimbo di 4 anni e 4 feriti

Vera e propria tragedia a L’Aquila dove un’auto ha sfondato il reticolato che faceva da recinzione della Scuola dell’Infanzia ‘Primo Maggio‘ di Pile, in Abruzzo. Un bambino di 4 anni è morto, un altro della stessa età è grave mentre altri tre risultano feriti.

Enorme sgomento per quanto accaduto a L’Aquila. Il bimbo che ha perso la vita si chiamava Tommaso e aveva 4 anni. L’auto sfrenata apparterrebbe alla madre di un alunno, parcheggiata in una strada in discesa, quando per motivi ancora tutti da verificare, si è messa in marcia.

Una prima ricostruzione vuole che il freno del veicolo – intorno alle 14:30 – sia stato incidentalmente tolto e la vettura sarebbe piombata sul cortile dove vi erano i bambini. Sul posto sono accorsi ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Vigili Urbani.

L’ipotesi sul tavolo degli investigatori

Da quanto si è appreso, all’interno dell’auto c’era un bimbo tra gli 8 e i 10 anni che era stato lasciato per diversi minuti da solo dalla mamma: una delle possibile ipotesi sul tavolo degli investigatori è che proprio il ragazzino abbia sfrenato la vettura. “Siamo sconvolti, speriamo che questa tragedia non si aggravi“, ha scritto su Facebook il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.