0 Facebook Paura in una scuola media, studente arriva con un coltello di 20 centimetri Cronaca 11 Febbraio 2022 13:57 Di redazione 1'

Giovane studente si presenta a scuola con un coltello da cucina di 20 centimetri. E’ accaduto a Nola, dove un ragazzo di 13 anni ha potato nello zaino un’arma. Ad accorgersene è stata l’insegnante che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Ragazzo si presenta a scuola con un coltello

I militari sono arrivati in classe e hanno preso l’arma che era stata già presa dalla docente. Per fortuna non è accaduto nulla e il tredicenne non ha utilizzato l’arma. Non si conoscono i motivi per i quali si è presentato con il coltello a scuola.

Il piccolo è stato denunciato per porto abusivo d’armi ed è stato affidato ai genitori.