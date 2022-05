0 Facebook Il video di Tiziana Cantone è di nuovo online, il messaggio terrificante: “Si è suicidata. Divertitevi” Cronaca 18 Maggio 2022 19:15 Di redazione 2'

Il video di Tiziana Cantone è stato rimesso in rete, proprio quello che prima distrusse la vita e poi portò al suicidio della 31enne di Mugnano, nel Napoletano, nel settembre del 2016.

Tiziana Cantone, online di nuovo il video con un messaggio che lascia senza parole

Lascia senza parole il messaggio in inglese relativo al video ripostato sul web: “Il video della defunta Tiziana, che si è suicidata dopo il suo video è stato diffuso su Internet. Sono stati rimossi. Fino ad ora. Divertiti“.

Le immagini intime della ragazza sono state riprese dal deep web, montate e rimesse in rete nonostante la lotta che, prima Tiziana, poi la mamma Teresa hanno portato avanti per rimuovere una volta e per sempre i filmati.

Video caricato da una società tedesca

Una battaglia che prosegue in tribunale e in rete. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, la Emme Team è riuscita a rintracciare il sito americano sul quale era stato fatto l’upload del video e i legali hanno completato la procedura per ottenerne la rimozione. Gli avvocati sostengono che il video sia stato caricato da una società tedesca intestata ad una donna.