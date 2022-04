0 Facebook Tragedia all’asilo nido, ha un malore e muore davanti a tutti: lascia due figli e la moglie Cronaca 21 Aprile 2022 08:03 Di redazione 1'

Un terribile malore ha stroncato la sua vita. E’ morto davanti a tutti, si è improvvisamente accasciato e poi è deceduti. Carlo Cardinale, 46enne di Galatone in provincia di Lecce, si è spento in un asilo nido.

L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì quando il 46enne di Galatone, in provincia di Lecce, è spirato in seguito a un malore durante le feste pasquali. Direttore di una ditta salentina impegnata in lavori di ristrutturazione in un asilo nido di Vicenza, in Veneto, come riporta Leggo.it, si stava occupando dell’edificio insieme ai suoi collaboratori.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era recato sul posto per parlare con i dipendenti quando un malore l’ha stroncato. Inutile, purtroppo, la chiamata dei soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso. L’uomo era molto conosciuto nel Leccese. Lascia la moglie e due figli.