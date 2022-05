0 Facebook Improvviso malore per LDA durante il firmacopie ad Afragola: “Mi girava da morire la testa” Spettacolo 18 Maggio 2022 18:23 Di redazione 1'

Disavventura per Luca D’Alessio,, in arte LDA, protagonista dell’ultima edizione di Amici. Durante un incontro con i fan ad Afragola, nel Napoletano, il cantante ha avuto un malore. A renderlo noto è proprio LDA attraverso alcune Instagram Stories comparse sul suo profilo.

Malore per LDA durante il firmacopie ad Afragola

Il figlio di Gigi D’Alessio, era appena arrivato sul luogo previsto per l’in-store, quando per via di un malessere momentaneo, è stato obbligato ad assentarsi per qualche attimo. LDA, dopo essersi ripreso, è riuscito a tornare innanzi ai fan che l’aspettavano per il farmacopee del suo ultimo album.

Le scuse su Instagram

LDA ha reso noto la sua disavventura attraverso il proprio profilo Instagram con delle Stories: “Mi è dispiaciuto fermarmi per cinque minuti quasi verso l’inizio, chi era presente lo sa“. Il cantante ha spiegato: “Mi girava da morire la testa. Chiedo scusa se sono entrato e poi uscito però non ero lucido in quel momento“.