Napoli, il reddito di cittadinanza verrà revocato ai genitori che non mandano i figli a scuola: la nota del Prefetto Cronaca 18 Maggio 2022

L’obiettivo è togliere alcune indennità ai genitori i cui figli risultino inadempienti agli obblighi scolastici. Questo è quanto deciso nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli, avvenuto stamattina in Prefettura.

La revoca del Reddito di Cittadinanza ad alcune categorie

La revoca di alcune tipologie di indennità come il Reddito di Cittadinanza è dovuta al contrastare la dispersione scolastica, un fenomeno che si può collegare alla violenza e al disagio giovanile a cui assistiamo ogni giorno a Napoli. Questi i principali temi sul banco della riunione di stamane del Comitato presieduto dal prefetto Claudio Palomba.

La nota della Prefettura

La Prefettura, riguardo a tale provvedimento ha spiegato in una nota facendo riferimento inoltre anche ai parcheggiatori abusivi: “Sarà programmato un incontro con l’Inps e le altre istituzioni interessate per definire modalità operative per procedere alla revoca di alcune tipologie di indennità percepite dai genitori i cui figli risultino inadempienti agli obblighi scolastici. Tale misura verrà estesa anche ad altre categorie di soggetti responsabili di illeciti, quali i parcheggiatori abusivi“.