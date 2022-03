0 Facebook Orrore in una scuola a Melito, bambina picchiata in bagno da una bulla: “Ti ho scambiato per un’altra” Cronaca 23 Marzo 2022 16:27 Di redazione 2'

Violenza in una scuola di Melito. E’ accaduto nell’istituto comprensivo “Marino Guarano”, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita da una compagna di scuola in bagno. Improvvisamente ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle da una coetanea, che presumibilmente frequenta un’altra sezione, senza alcun motivo.

Bambina di 11 anni picchiata a scuola a Melito

L’episodio è avvenuto lo scorso 17 marzo, la notizia è stata riportata da Teleclub Italia, che ha ascoltato i genitori della vittima. Sembrerebbe che al termine dell’aggressione, la bulla avrebbe detto all’11enne di aver sbagliato persona. Soltanto dopo averla malmenata, si sarebbe resa conto che si trattava di un’altra studentessa.

La bambina ha subito chiamato la madre, che le ha suggerito di tornare in classe ed attenderla lì. La giovane vittima ha poi descritto la compagna che l’aveva aggredita, ma la dirigente scolastica per ora non sarebbe riuscita a identificarla.

La madre ha poi portato la figlia in ospedale dove è stata medicata, lì le è stato diagnosticato un ematoma vicino all’occhio, giudicato guaribile in 5 giorni. I genitori, al sopracitato giornale, hanno detto di essere molto arrabbiati con la scuola, poiché non ci sarebbe stato il dovuto controllo.