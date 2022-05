0 Facebook Ottaviano, finto prete chiedeva offerte ai fedeli: 65enne smascherato dai carabinieri All'interno dell'auto dell'uomo sono stati rinvenuti altri capi d'abbigliamento ecclesiastici Cronaca 16 Maggio 2022 16:15 Di Carmine Ubertone 2'

Paradossale quanto accaduto ad Ottaviano, nel Napoletano. Un uomo di 65 anni, travestito da sacerdote, si avvicinava ai fedeli per chiedere offerte. Inoltre scattava selfie e distribuiva bigliettini. Sfortunatamente per lui, alcuni carabinieri, che si trovavano sul posto, si sono accorti della messa in scena ed hanno smascherato il finto prete.

Finto parroco chiede offerte ai fedeli

Domenica 15 maggio, ad Ottaviano, nella chiesa di San Giovanni, nell’omonima piazza, un uomo di 65 anni, travestito da prete, ha iniziato a parlare con i fedeli sia all’interno che all’esterno della parrocchia, non negandosi a selfie e strette di mano con i fedeli. Tra un saluto e l’altro, il ‘sacerdote’ distribuiva anche dei bigliettini di una presunta onlus ‘Centro sociale giovanile Onlus‘ per la quale stava raccogliendo fondi, con tanto di Iban.

I controlli eseguiti dai carabinieri

Alcuni carabinieri presenti sul posto, hanno visto il 65enne e sono rimasti insospettiti dal suo atteggiamento: l’uomo non era il prete abituale della chiesa di San Giovanni e il suo modo di fare era assai anomalo per la figura ricoperta. Dopo alcuni controlli, è stato evidenziato che il 65enne non era un sacerdote e che tutti i contatti dell’Onlus presenti sui bigliettini non fossero reali.

All’interno dell’auto dell’uomo sono stati rinvenuti altri capi d’abbigliamento ecclesiastici. E’ scattato subito il sequestro di tutto il materiale, mentre il 65enne è stato denunciato a piede libero. Da ulteriori controlli effettuati, il finto sacerdote risulta percettore di reddito di cittadinanza.