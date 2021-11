0 Facebook Ottaviano piange Augusto Prisco, giovane padre scomparso prematuramente Cronaca 5 Novembre 2021 18:07 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto il comune di Ottaviano, la prematura scomparsa di un giovane padre. La comunità piange Augusto Prisco, figlio di Stefano, ex assessore di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia ed ex vicepresidente della provincia.

Dolore a Ottaviano per la morte di Augusto Prisco

Padre di 40 anni da tempo combatteva contro una malattia, sembrava che in seguito a un’operazione le sue condizioni fossero migliorate ma purtroppo le cose non sono andate così. Un’improvvisa complicanza non gli ha lasciato scampo. La notizia della morte di Augusto Prisco è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lui e la sua famiglia.

A esprimere tutto il suo cordoglio per quest’improvvisa scomparsa è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che su Facebook ha scritto: “La morte di Augusto Prisco sconvolge me, quanti lo hanno conosciuto e tutta la comunità di Ottaviano. Se ne va un amico, un padre di famiglia, un marito, un uomo buono e leale. Aveva tutta la vita davanti, aveva tanto affetto da donare ancora e invece siamo qui a piangere, a disperarci. Ciao Augusto, ti sia lieve la terra”. Ma in tanti hanno voluto esprimere il proprio dolore per quest’improvvisa scomparsa: “A distanza di pochi giorni la Fidapa di Ottaviano si stringe di nuovo a Gabriella per la prematura perdita del figlio Augusto Prisco! Non ci sono parole per tanto dolore!”, queste e molte altre le parole di dolore.