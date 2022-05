0 Facebook Festa addio Insigne, la denuncia di una mamma sui social: “Non hanno fatto entrare mio figlio disabile” Cronaca 16 Maggio 2022 15:30 Di Carmine Ubertone 2'

La bellissima festa d’addio a Lorenzo Insigne, nella sua ultima apparizione in casa con la maglia del Napoli, rovinata da un brutto episodio. Ad un bambino disabile non è stato permesso di entrare all’interno dello stadio Maradona. A denunciare l’episodio la mamma del piccolo.

Negato l’accesso allo stadio Maradona ad un bimbo disabile, la denuncia della madre

Attraverso la pagina Facebook ‘Il Napulegno‘, Katia Esposito, madre di un bimbo disabile ha denunciato quanto accaduto allo stadio Maradona, nell’ultima apparizione con la maglia del Napoli di Lorenzo Insigne: “Mio figlio Vito, diversamente abile, accompagnato dal fratello Gaetano, dopo aver acquistato il biglietto per la partita, è stato rifiutato all’ingresso dello stadio dalle forze dell’ordine e dai responsabili al varco d’entrata“. La donna ha poi aggiunto: “Gaetano – l’altro figlio – ha proposto di di prendere in braccio il fratello e di portalo su, ma dopo averlo fatto aspettare prendendolo in giro, gli è stato risposto che non c’era posto“.

L’appello a De Laurentiis

La madre del bimbo disabile ha poi spiegato la reazione del piccolo Vito: “Vito, al ritorno a casa, è scoppiato in lacrime“. “Katia ha poi voluto mandare un appello al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Bisogna fare spazio ai nostri ragazzi, senza barriere. Aiutatemi a sconfiggerle, i nostri ragazzi devono essere liberi“.

LA DENUNCIA SUI SOCIAL