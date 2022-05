0 Facebook Vergogna nel cimitero di Eboli, donna derubata della sua borsa mentre prega sulla tomba del figlio Cronaca 16 Maggio 2022 16:51 Di redazione 1'

Vergognoso quanto accaduto ieri, domenica 15 maggio ad Eboli, nel Salernitano. Una donna del posto – come riferisce il portale Ondanews.it – è stata derubata della borsa mentre stava pregando sulla tomba del figlio.

Donna derubata della borsa mentre sistemava i fiori sulla tomba del figlio

Enorme sdegno ad Eboli per quanto accaduto al cimitero. La donna, come abitualmente fa ogni domenica, stava sistemando i fiori sulla tomba del figlio morto anni fa a causa di un incidente stradale. Ad un certo punto, la signora, poggia la borsa con portafogli e documenti, si allontana per prendere l’acqua alla fontana, ma quando ritorna, non la ritrova più.

Difficile risalire all’autore del gesto

Sconvolta per quanto accaduto, la donna è scoppiata in lacrime. All’interno del cimitero non ci sono telecamere di video-sorveglianza, sarà quasi impossibile risalire all’autore del vergognoso furto.